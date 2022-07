1

module stack <Type>; // Above: the parameterized type is applied to the entire module. struct Stack { usize capacity; usize size; Type* elems; } // The type methods offers dot syntax calls, // so this function can either be called // Stack.push(&my_stack, ...) or // my_stack.push(...) fn void Stack.push ( Stack* this , Type element ) { if ( this .capacity == this .size ) { this .capacity *= 2 ; this .elems = mem::realloc ( this .elems, Type. sizeof * this .capacity ) ; } this .elems [ this .size++ ] = element; } fn Type Stack.pop ( Stack* this ) { assert ( this .size > 0 ) ; return this .elems [ -- this .size ] ; } fn bool Stack.empty ( Stack* this ) { return ! this .size; }