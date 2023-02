#include #include #include // Include C-rusted declarations, e.g., for e_hown. #include #define BUFSIZE (100U) // The actual parameter must be a valid (hence, non-null) pointer to a char array // in the heap of which process() will take ownership, which implies the caller // must have ownership for otherwise it would be unable to pass it on. extern void process ( char * e_hown string ) ; int main ( int argc, const char *argv [ ] ) { if ( argc != 2 ) return 1 ; int fd; // `fd` value is indeterminate. fd = open ( argv [ 1 ] , O_RDONLY ) ; // `fd` value is either the erroneous value -1 or an open file descriptor. if ( fd == -1 ) return 1 ; // `fd` value is definitely an open file descriptor. char *buf = ( char * ) malloc ( BUFSIZE ) ; // `buf` value is either null or points to a heap-allocated char array. if ( buf == NULL ) return 1 ; // `buf` value definitely points to a heap-allocated char array. ssize_t bytes = read ( fd, buf, BUFSIZE - 1 U ) ; // `bytes` value is either the erroneous value -1 or the number of bytes // read into `buf`. if (bytes == -1) return 1 ; // `bytes` value is definitely the number of bytes read into `buf`. buf [ bytes ] = ' \0 ' ; // process() takes ownership of `buf` and will deallocate it: no memory leak. process ( buf ) ; // close() properly closes the file descriptor contained into `fd`: // no file descriptor leak. close ( fd ) ; // `fd` value is an ordinary integer and cannot be used as a file descriptor // (it can be overwritten of course). // ... return 0 ; }