-std=gnu17

-std=c2x

-std=gnu2x

Fonctionnalités C2X

nullptr

NULL

( void * ) 0

0

NULL

_Generic

NULL

NULL

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

_Generic ( NULL, void *: handle_ptr ( ) , int: crash ( ) , default: nop ( ) ) ;

NULL

...

va_arg

NULL

nullptr

nullptr_t

<stddef.h>

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

static_assert ( _Generic ( nullptr, nullptr_t: 1 , void *: 2 , default: 0 ) == 1 , "nullptr_t was selected" ) ;

unsigned int

int

Code : Sélectionner tout 1

2

enum E : long long { R, G, B } e; static_assert ( _Generic ( e, long long: 1 , default: 0 ) == 1 , "E type" ) ;

Code : Sélectionner tout enum F : int { A = 0x8000 } f;

int

<stdint.h>

Code : Sélectionner tout enum F : int_least32_t { A = 0x8000 } f;

...

foo ( ... )

Code : Sélectionner tout 1

2

void f ( int, ... ) ; // OK void g ( ... ) ; // OK in C2X

fn ( ... )

va_start

va_arg

void u ( ) ;

auto

Code : Sélectionner tout auto i = 42 ;

Code : Sélectionner tout auto x = foo ( y ) ;

foo ( y )

y

foo

_Generic

y

x

auto

y

__auto_type

auto

auto

*

[ ]

auto

auto

auto

constexpr

constexpr

constexpr

constexpr

constexpr

-std=c2x

-std=gnu2x

constexpr

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

constexpr int i = 12 ; static_assert ( i == 12 ) ; struct X { int bf : i; } ; struct S { long l; } ; constexpr struct S s = { 1L } ; static_assert ( s.l == 1L ) ; constexpr unsigned char q = 0xff + i; // initializer not representable in type of object

Code : Sélectionner tout 1

2

int *p = ( int [ ] ) { 2 , 4 } ; // p points to the first element of an array of two ints const int *q = & ( const int ) { 1 } ;

constexpr

static

thread_local

constexpr

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

struct S { int i; } ; void f ( void ) { static struct S s = ( constexpr struct S ) { 42 } ; } int * g ( void ) { return & ( static int ) { 42 } ; }

typedef

extern

auto

typeof

typeof

typeof_unqual

_Atomic

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

int i; volatile int vi; extern typeof ( vi ) vi; // OK, no conflict extern typeof_unqual ( vi ) i; // OK, no conflict

typeof

decltype

alignas

alignof

bool

false

static_assert

thread_local

true

Code : Sélectionner tout static_assert ( true , "" ) ;

Code : Sélectionner tout int alignof = 42 ;

_Noreturn

_Noreturn

[ [ noreturn ] ]

_Noreturn

Code : Sélectionner tout [ [ noreturn ] ] void exit ( int ) ;

{ }

{ }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

int i = { } ; int arr [ 10 ] = { } ; struct S { int i; } ; struct S s = { } ; void g ( void ) { int n = 10 ; int vla [ n ] = { } ; }

unreachable ( )

<stddef.h>

__builtin_unreachable ( )

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

# include <stddef.h> int foo ( int x ) { if ( x < 0 ) unreachable ( ) ; return x & 1 ; }

int foo ( )

foo

int foo ( )

int foo ( void )

foo

Nouveaux avertissements

enum E

int

Code : Sélectionner tout 1

2

3

enum E { l = -1 , z = 0 , g = 1 } ; int foo ( void ) ; enum E foo ( void ) { return z; }

int

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

q.c: 5 : 10 : warning: conflicting types for ‘foo’ due to enum /integer mismatch; have ‘ enum E ( void ) ’ [ -Wenum-int-mismatch ] 5 | enum E foo ( void ) { return z; } | ^~~ q.c: 4 : 7 : note: previous declaration of ‘foo’ with type ‘int ( void ) ’ 4 | int foo ( void ) ; |

Conclusion

La dernière version majeure de la GNU Compiler Collection (GCC), la 13.1, a été publiée en avril 2023. Comme toutes les versions majeures de GCC, cette version apportera de nombreux ajouts, améliorations, corrections de bogues et nouvelles fonctionnalités. GCC 13 est déjà le compilateur système de Fedora 38. Les utilisateurs de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) obtiendront GCC 13 dans le Red Hat GCC Toolset (RHEL 8 et RHEL 9). Il est également possible d'essayer GCC 13 sur godbolt.org et d'autres sites similaires.Cet article décrit les nouvelles fonctionnalités mises en œuvre dans la partie frontale du langage C ; il ne traite pas des développements du langage C lui-même. Il ne couvre pas non plus les changements récents dans la bibliothèque C elle-même.Le dialecte C par défaut dans GCC 13 est. Vous pouvez utiliser les options de ligne de commandeoupour activer les fonctionnalités C2X. C2X fait référence à la prochaine version majeure du standard C, qui devrait aboutir à la version C23.GCC 13 a mis en œuvre un grand nombre de propositions C2X. Cette section décrit les plus intéressantes d'entre elles.La constanteest apparue pour la première fois en C++11 afin de résoudre les problèmes liés à la définition de, qui peut être définie de différentes manières :(une constante de pointeur),(un entier), etc. Cela posait des problèmes pour la résolution des surcharges, la programmation générique, etc. Bien que le C n'ait pas de surcharge de fonction, la définition protéiforme decause toujours des maux de tête. Considérez l'interaction deavec: il n'est pas clair quelle fonction sera appelée parce qu'elle dépend de la définition deMalheureusement, il existe des problèmes moins artificiels dans la pratique. Par exemple, des problèmes surviennent avec les opérateurs conditionnels ou lors du passage deà une fonction variadique (taking) : dans un tel cas, l'application deà l'argument null peut faire planter le programme si une définition inattendue deest rencontrée. GCC 13 introduiten C. Son type estet est défini dans. En C2X, l'assert suivant passe donc :Les énumérations améliorées sont une autre fonctionnalité apparue pour la première fois en C++11. En C, le type sous-jacent d'une enum n'était pas spécifié dans la norme. Dans la pratique, le type est déterminé en fonction des valeurs des énumérateurs. Typiquement, le type serait, ou, si l'une des valeurs est négative,. Dans tous les cas, le type sélectionné doit pouvoir contenir toutes les valeurs de l'énumération. Compte tenu de cette lacune dans la spécification, les enums posent des problèmes de portabilité. Pour combler cette lacune, le langage C a adopté la syntaxe du langage C++ :Il semble toutefois utile de mentionner que la spécification d'un mauvais type sous-jacent peut entraîner des problèmes subtils. Considérons ce qui suit :Sur la plupart des plates-formes, ce code fonctionnera comme prévu. Cependant, la précision den'est pas garantie pour être au moins de 32 bits ; elle peut être de 16 bits, auquel cas l'exemple précédent ne sera pas compilé. Une meilleure variante consisterait donc à utiliser l'un des types définis dans, par exemple :Le langage C, avant C2X, exigeait qu'une fonction à argument variable ait un argument nommé avant l'ellipse (). Cette exigence était le résultat d'un bagage historique et n'est plus nécessaire, c'est pourquoi elle est supprimée. (Le C++ a toujours autorisé).Notez cependant quen'est pas une fonction non prototypée, et qu'il est donc possible d'utiliser les mécanismesetpour accéder à ses arguments. Une fonction non prototypée a la formeDe telles fonctions ont été supprimées dans C2X (voir ci-dessous).La déduction de type est une autre fonctionnalité apparue pour la première fois en C++11. Il s'agit d'une fonctionnalité pratique qui permet au programmeur d'utiliser l'espace réservécomme type dans une déclaration. Le compilateur déduira alors le type de la variable à partir de l'initialisateur :Il s'agit toutefois de bien plus qu'une simple fonctionnalité permettant d'éviter de taper quelques caractères supplémentaires. Considérez :Ici, le type depeut dépendre depourrait être une macro utilisant), donc changerimplique de changer le type de. Utiliserdans l'exemple ci-dessus signifie que le programmeur n'a pas à changer le reste de la base de code lorsque le type deest mis à jour. GCC proposedepuis GCC 4.9, dont la sémantique est assez proche de C2X, bien que pas exactement la même, et qui semble avoir été utilisé principalement dans les en-têtes standards. À la différence du C++,doit être utilisé en clair : il ne peut pas être combiné avecouet similaires. De plus,ne supporte pas les accolades autour de l'initialisateur. La fonctionnalitén'est activée qu'en mode C2X. Dans les modes plus anciens,est un spécificateur de classe de stockage redondant qui ne peut être utilisé qu'au niveau du bloc.Le spécificateurest une autre caractéristique apparue pour la première fois en C++. En C,a été introduit avec une fonctionnalité beaucoup plus limitée. Déclarer une variable commegarantit que la variable peut être utilisée dans divers contextes d'expression constante. Le langage C exige que les objets ayant une durée de stockage statique soient initialisés avec des expressions constantes. Il s'ensuit que les variablespeuvent être utilisées pour initialiser des objets à durée de stockage statique. Un autre grand avantage deest que diverses contraintes sémantiques sont vérifiées au moment de la compilation. Démontrons ces deux points à l'aide d'un exemple (notez que vous devez spécifieroupour pouvoir utiliser) :Un composé littéral est un moyen de créer des objets sans nom qui ont généralement une durée de stockage automatique. Comme il s'agit de lvalues, il est permis de prendre leur adresse :L'utilisation de certains spécificateurs de classe de stockage (comme) dans les littéraux composés en mode C2X est autorisée. Cela permet de modifier la durée de vie du littéral composé ou d'en faire une constante de littéral composé avec le mot-cléNotez que même sietsont des spécificateurs de classe de stockage, ils ne sont pas autorisés dans les littéraux composés.C2X a standardisé, une fonctionnalité qui a été supportée en tant qu'extension GNU pendant de nombreuses années et qui permet au programmeur d'obtenir le type d'une expression. En plus de, C2X ajoute également, qui supprime tous les qualificateurs etdu type résultant :Une différence mineure entre la version GNU et la version standard est le traitement de la propriété noreturn d'une fonction : la variante GNU deprend noreturn comme partie du type d'un pointeur de fonction, mais la version standard ne le fait pas.Notez que C++11 a standardisé une fonctionnalité similaire sous le nom de, ce qui fait que l'on se retrouve avec deux noms pour une fonctionnalité presque identique.Cette proposition harmonise davantage le C et le C++ en faisant deetdes mots-clés ordinaires en mode C2X. Par conséquent, cette unité de traduction compilera correctement en mode C2X :Cette modification peut casser le code existant, par exemplene se compilera pas en mode C2X.Une autre amélioration de la compatibilité pour rapprocher le C et le C++. Le C11 a ajouté le spécificateur de fonctionpour signaler au compilateur qu'une fonction ne retourne jamais à son appelant, maisne fonctionne qu'en C. C2X a donc ajouté un attributstandard tout en marquant simultanémentcomme obsolète.C2X a normalisé les accolades initialisatrices vides () et GCC 13 met en œuvre cette proposition. Certains cas étaient déjà supportés en tant qu'extension GNU (par exemple, l'initialisation d'un tableau ou d'une structure), mais il est désormais possible d'utiliserpour initialiser une variable scalaire ou un tableau de longueur variable :C2X apporte la macro, définie dans, qui est un raccourci pratique pour la fonction intégrée de GCCLes fonctions non prototypées en C étaient de la forme, qui est une fonctionqui renvoie un entier qui prend un nombre non spécifié d'arguments de types non spécifiés. C'est très dangereux car le compilateur ne peut effectuer aucune vérification lorsqu'une telle fonction est utilisée.Dans C2X,est équivalent à, qui est une fonctionqui retourne un entier et ne prend aucun argument.L'interface C a gagné quelques nouveaux avertissements dans GCC 13. Par exemple, -Wxor-used-as-pow, qui a été décrit dans la partie C++ du billet de blog de GCC 13. Il y a un nouvel avertissement spécifique pour le front-end C.En C, un type énuméré est compatible avec char, un type entier signé ou un type entier non signé, donc le code suivant se compile si le type sous-jacent deestToutefois, comme indiqué précédemment, le choix du type sous-jacent de l'énumération est défini par l'implémentation. Comme le code ci-dessus est probablement une erreur et constitue un problème de portabilité (le code ne se compilera pas si un type différent deest choisi comme type sous-jacent), GCC 13 implémente un nouvel avertissement qui signale les incohérences entre les types enum et entier. Pour le code ci-dessus, l'avertissement ressemble à ce qui suit :GCC 13 met en œuvre de nombreuses propositions de C2X. Ces propositions rapprochent un peu plus les langages C et C++ en combinant certaines caractéristiques, et rendent la programmation en C plus facile et plus sûre.Source : Annonce de l'ajout des fonctionnalités C à GCC 13 Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités C apportées à GCC 13 ? Trouvez-vous qu'elles sont utiles et cohérentes ?Quel est votre avis général sur la collection de compilateurs GNU ?