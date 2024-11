L’initiative fait surface dans un contexte de multiplications des appels au passage à des langages de programmation dits sécurisés et Rust s’impose au point d’être adopté pour lé développement du noyau Linux

« Les langages de programmation C et C++ sont merveilleux. Il existe une tonne de codes écrits dans ces deux langages. Mais le C et le C++ sont des langages peu sûrs. De simples erreurs de logique peuvent amener un attaquant à contrôler la zone mémoire un pointeur et ce qui y est écrit, ce qui ouvre la voie à une exploitation facile. Beaucoup d'autres langages (Rust, Java, etc.) n'ont pas ce problème ! Mais j'aime le C. Et j'aime presque autant le C++. J'ai grandi avec eux. C'est une telle joie pour moi de d'utiliser les deux ! C'est pourquoi, pendant mon temps libre, j'ai décidé de créer mes propres langages C et C++ à mémoire sécurisée. Il s'agit d'un projet personnel et d'une expression de mon amour pour le C. Fil-C introduit la sécurité de la mémoire au cœur du C et du C++ », souligne Filip Pizlo de Epic Games.« Le projet vise une compatibilité à 100 % avec C et C++. Il suffit de compiler son code avec le compilateur pour obtenir du code sécurisé », d’après Pizlo. Ce dernier reconnaît néanmoins que « le principal obstacle à l'utilisation de Fil-C en production est la vitesse. Fil-C est actuellement environ 1,5 à 5 fois plus lent que le C traditionnel. » Linus Torvalds lui-même est pourtant d’avis que le langage Rust est une solution d’avenir pour le développement du noyau . Il considère la prise en charge de Rust pour le développement du noyau Linux comme une « une étape importante vers la capacité d'écrire les pilotes dans un langage plus sûr. » Rust de Mozilla Research est le type de langage de programmation auquel ceux qui écrivent du code pour des systèmes d’entrée/sortie de base (BIOS), des chargeurs d’amorce, des systèmes d’exploitation, etc. portent un intérêt. D’avis d’observateurs avertis, c’est le futur de la programmation système en lieu et place du langage C. En effet, des experts sont d’avis qu’il offre de meilleures garanties de sécurisation des logiciels que le couple C/C++. Chez AWS on précise que choisir Rust pour ses projets de développement c’est ajouter l’efficacité énergétique et la performance d’exécution du C à l’atout sécurité.En effet, il y a une liste de griefs qui reviennent à l’encontre du langage C : les problèmes liés à la gestion de la mémoire – dépassements de mémoire tampon, allocations non libérées, accès à des zones mémoire invalides ou libérées, etc. D’après les chiffres du dictionnaire Common Vulnerabilities and Exposure (CVE), 15,9 % des 2288 vulnérabilités qui ont affecté le noyau Linux en 20 ans sont liées à des dépassements de mémoire tampon.De plus, certains benchmarks suggèrent que les applications Rust sont plus rapides que leurs équivalents en langage C. Et c’est justement pour ces atouts que sont la parité en termes de vitesse d’exécution en comparaison avec le C, mais surtout pour la sécurisation et la fiabilité que de plus en plus d’acteurs de la filière du développement informatique recommandent le Rust plutôt que le C ou le C++.Ainsi, en adoptant Rust, la communauté autour du noyau Linux devrait mettre à profit ces atouts du langage sur le C. Et elle devrait faire d’une pierre deux coups étant donné que Rust peut faciliter l’arrivée de nouveaux contributeurs. C’est en tout cas ce que laisse entrevoir une étude de l’université de Waterloo Source : GitHub du projet Que pensez-vous de cette multiplication d’implémentations dites sécurisées du langage C ?Pourquoi le langage C pourrait encore avoir de longues années devant lui ? Simple résistance au changement ?Le C a-t-il vraiment besoin d’un remplaçant en matière de programmation système ?Le problème avec le C n’est-il pas plutôt le mauvais usage que certains développeurs en font ?