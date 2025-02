GTK annonce la dépréciation de X11 dans GTK 5, un nouveau backend Android expérimental et des solutions aux problèmes de taille des pointeurs avec la mise à l'échelle fractionnaire sur Wayland dans GTK 4.18

Nettoyage de printemps

GTK est, rappelons-le, une boîte à outils de widgets multiplateforme gratuite pour la création d'interfaces graphiques. Il est soumis à la licence publique générale limitée GNU, ce qui permet aux logiciels libres et propriétaires de l'utiliser. GTK est l'une des boîtes à outils les plus populaires pour les systèmes de fenêtrage Wayland et X11 et il convient à des projets allant de petits outils ponctuels à des suites d'applications complètes.A partir de cette édition, la configuration minimale requise pour GTK a été mise à jour et ne prend désormais en charge que Windows 10 et macOS 10.15 ou une version ultérieure, les développeurs de GTK indiquant que « le fait d'avoir à gérer un labyrinthe d'ifdefs et d'API indisponibles a rendu le développement plus difficile qu'il n'aurait dû l'être ».Les backends X11 et Broadway ont été dépréciés, une décision qui anticipe la suppression prévue de X11 dans GTK 5, bien qu'il demeure disponible pour l'instant. Broadway, qui n'a jamais dépassé le stade expérimental, est quant à lui progressivement abandonné en raison d'un manque de maintenance.GtkShortcutsWindow a également été déprécié, car il a besoin d'un nouveau design. La remplaçante apparaîtra dans libadwaita, probablement lors du prochain cycle.L'ancien moteur de rendu GL a quant à lui été supprimé, ce qui aura un impact sur les utilisateurs dont les pilotes et le matériel sont très anciens. Cependant, l'équipe de GTK a indiqué qu'elle continuera à faire en sorte que les nouveaux moteurs de rendu fonctionnent aussi bien que possible sur le matériel qu'ils peuvent supporter.La disposition des widgets et l'attribution de leur taille ont fait l'objet d'une attention particulière au cours de ce cycle, dans le but d'améliorer les performances (en évitant autant que possible la recherche binaire) et la correction.GTK a eu des difficultés pendant un certain temps à obtenir une taille de pointeur correcte avec la mise à l'échelle fractionnaire sur Wayland, mais cela devrait être résolu dans GTK 4.18, indique l'équipe de développement. Il ne devrait donc plus y avoir de pointeurs surdimensionnés. La correction de ce problème a également nécessité des changements du côté du mutter.L'accessibilité dans GTK 4.18 a fait un grand pas en avant, avec le nouveau backend AccessKit, qui offre pour la première fois des fonctionnalités d'accessibilité sur Windows et macOS.Le backend AT-SPI (Assistive Technology Service Provider Interface) est toujours le backend par défaut sous Linux, et a également bénéficié d'un certain nombre d'améliorations.Et, peut-être la plus grande nouvelle de ce cycle : il existe désormais un backend Android. Il est encore expérimental, donc il faudra s'attendre à quelques imperfections. Par exemple, il n'y a pas encore de support pour le rendu GL. Mais il est passionnant de pouvoir essayer gtk4-demo sur un téléphone et de voir qu'il fonctionne pour l'essentiel.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces nouveautés de GTK intéressantes et utiles ?