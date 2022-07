L'algorithme de l'autruche

#include <stdio.h> int parse_natural_base_10_number ( const char * s ) { int parsed = 0 ; for ( size_t i = 0 ; s [ i ] != ' \0 ' ; i++ ) { parsed *= 10 ; parsed += s [ i ] - '0' ; } return parsed; } int main ( ) { printf ( "Expecting garbage or crash on bad values

" ) ; const char * examples [ ] = { "10" , "foo" , "42" , "" } ; for ( size_t i = 0 ; i < 4 ; i++ ) { const char * example = examples [ i ] ; int parsed = parse_natural_base_10_number ( example ) ; printf ( "parsed: %d

" , parsed ) ; } return 0 ; }

malloc

Crash

malloc

NULL

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int parse_natural_base_10_number ( const char * s ) { int parsed = 0 ; for ( size_t i = 0 ; s [ i ] != ' \0 ' ; i++ ) { if ( s [ i ] < '0' || s [ i ] > '9' ) { printf ( "Got a bad character ('%c') in %s, crashing." , s [ i ] , s ) ; exit ( 1 ) ; } else { parsed *= 10 ; parsed += s [ i ] - '0' ; } } return parsed; } int main ( ) { const char * examples [ ] = { "10" , "42" , "foo" } ; for ( size_t i = 0 ; i < 3 ; i++ ) { const char * example = examples [ i ] ; int parsed = parse_natural_base_10_number ( example ) ; printf ( "parsed: %d

" , parsed ) ; } return 0 ; }

Retourner un nombre négatif

" , example ) ; } else { printf ( "worked: %d

" , parsed ) ; } } return 0 ; }

Retourner NULL

NULL

" , example ) ; } else { printf ( "worked: %d

" , *parsed ) ; } free ( parsed ) ; } return 0 ; }

malloc

malloc

Retourner un booléen et prendre un paramètre externe

out params

out

true

#include <stdio.h> #include <stdbool.h> bool parse_natural_base_10_number ( const char * s, int * out ) { int parsed = 0 ; for ( size_t i = 0 ; s [ i ] != ' \0 ' ; i++ ) { if ( s [ i ] < '0' || s [ i ] > '9' ) { return false ; } else { parsed *= 10 ; parsed += s [ i ] - '0' ; } } *out = parsed; return true ; } int main ( ) { const char * examples [ ] = { "10" , "foo" , "42" } ; for ( size_t i = 0 ; i < 3 ; i++ ) { const char * example = examples [ i ] ; int parsed; bool success = parse_natural_base_10_number ( example, &parsed ) ; if ( !success ) { printf ( "failed: %s

" , example ) ; } else { printf ( "worked: %d

" , parsed ) ; } } return 0 ; }

Des langages tels C2 ou C3 pour remplacer le C ?

C offre au développeur une marge de contrôle importante sur la machine (notamment sur la gestion de la mémoire) et est de ce fait utilisé pour réaliser les « fondations » (compilateurs, interpréteurs…) de ces langages plus modernes.Si une condition d'erreur est suffisamment rare, il est toujours possible de faire l'autruche et choisir d'ignorer cette possibilité. Cela peut rendre le code beaucoup plus joli, mais au détriment de la robustesse.Un exemple concret de cela peut être observé avec l'utilisation depar le micrologiciel des dispositifs de flipper.Parfois, les erreurs sont pratiquement irrécupérables. Selon McCue, la plupart des applications devraient probablement abandonner lorsquerenvoie. Si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de moyen de récupérer une condition d'erreur et que l'appelant ne voudra pas la gérer d'une autre manière, il est simplement possible d'imprimer un message disant ce qui s'est mal passé et quitter le programme.Si la fonction renvoie normalement un nombre naturel, il est possible d'utiliser un nombre négatif pour indiquer un échec. Cela s'applique aussi bien à l'exemple qu'à des cas tels que le renvoi du nombre d'octets lus dans un fichier. S'il existe différents types d'erreurs pour ce genre de cas,il est également possible d'utiliser des nombres négatifs spécifiques pour indiquer les différentes catégories.Si la fonction renvoie normalement un pointeur, il est possible d'utiliserpour indiquer que quelque chose s'est mal passé. La plupart des fonctions qui renverraient des pointeurs effectueraient une allocation au tas pour que cela soit sain, donc ce schéma n'est probablement pas applicable lorsque vous voulez éviter les allocations. Pour McCue, il serait stupide d'allouer un [/C]int[/C] au tas.Un exemple concret de ce schéma est celui de. Sine parvient pas à allouer de la mémoire, au lieu de renvoyer un pointeur vers la mémoire nouvellement allouée, il renvoie un pointeur nul.L'une des choses les moins évidentes qu'il est possible de faire en C est d'avoir un ou plusieurs arguments d'une fonction. Cela signifie qu'il fait partie du contrat de la fonction qu'elle écrira dans la mémoire derrière un pointeur. Si une fonction peut échouer, une traduction naturelle de ceci peut être de retourner un booléen indiquant si elle l'a fait et de passer un paramètrequi n'est n'inspecté que lorsqueest retourné.Le C ne dispose que d'un support de bibliothèque très limité : il faut ajouter des chemins de recherche pour les fichiers d'en-tête, inclure certains fichiers d'en-tête et établir des liens avec des bibliothèques statiques ou dynamiques. Ces étapes sont toutes séparées. Si vous appelez des fonctions de bibliothèque sans les lier, vous pouvez avoir des références non définies.C2 a corrigé ce problème en faisant de l'utilisation de la bibliothèque une chose totalement automatique. Vous utilisez la bibliothèque ou vous ne l'utilisez pas. De plus, C2 supporte les bibliothèques sources. Il s'agit de bibliothèques qui sont utilisées sous forme de source (=C2). Cela permet une meilleure intégration et optimisation, en particulier lors de l'utilisation de nombreuses fonctions "simples" qui ne font que renvoyer un membre d'une structure opaque, par exemple. Cela permet également aux développeurs d'organiser leurs archives de code d'une manière beaucoup plus facile. C3 est un langage de programmation système basé sur le C . C'est une évolution du C permettant les mêmes paradigmes et conservant la même syntaxe dans la mesure du possible. C3 a commencé comme une extension du langage C2 par Bas van den Berg. Il a évolué de manière significative, non seulement au niveau de la syntaxe mais aussi en ce qui concerne la gestion des erreurs, les macros, les génériques et les chaînes de caractères.Source : Mccue Que pensez-vous du langage C ? Dépassé ou d'actaulitéQuel langage de programmation utilisez-vous pour contourner les manquements du C ?À votre avis, C2 et C3 pourraient remplacer le C ?N'aurait-il pas été plus bénéfique de conjuguer les efforts pour améliorer le C plutôt que de créer C2 ou encore C3 et peut être C4 ?